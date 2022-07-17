مؤشرات بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأحد، على ارتفاع، إذ صعد مؤشر السوق الأول 0.77% والسوق الرئيسي 50 بواقع 0.63%، والسوق الرئيسي 0.5%، والسوق العام 0.71%.

وقال المحلل المالي ميثم الشخص لرويترز، إن ارتفاعات اليوم هي "ارتدادة فنية بالدرجة الأولى" بسبب ارتفاع الأسواق العالمية، لاسيما أن السوق الكويتي تراجع في جلسة الخميس الماضي.

مادة اعلانية

وأضاف الشخص: "الأوضاع العامة اليوم كانت إيجابية" مع زيادة التكهنات بتعيين رئيس وزراء جديد في الكويت، معتبرا أن هذا الأمر سيشيع حالة من التفاؤل في السوق.

وكان رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قدم استقالته واستقالة الحكومة في الخامس من أبريل/نيسان لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، ولم يتم تسمية رئيس الوزراء التالي حتى الآن رغم قبول الاستقالة في العاشر من مايو/أيار.

وقال الشخص إن السوق ينتظر أيضا الإعلان عن نتائج الشركات في الربع الثاني من العام، لاسيما أن بعض الشركات والبنوك تعتزم توزيع أرباح فصلية هذا العام.

وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.2%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 0.7%، وبنك بوبيان 2.7%، ومجموعة الصناعات الوطنية 2.8%، وزين للاتصالات المتنقلة 0.7%.

وفي المقابل، هبطت أسهم بنك الكويت الوطني 0.2%، وميزان 1.2%، وشركة البورصة 1%، ومجموعة مشاريع الكويت القابضة وطيران الجزيرة 0.7%.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 33 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 134.5 مليون سهم.

وفيما يتعلق بصفقة أجيليتي قال فيصل حسين مساعد نائب رئيس إدارة البحوث والدراسات في الاستثمارات الوطنية، قال إنه أمر جيد للشركة في ظل عدم القدرة على التوسع الداخلي.

ولفت إلى أنه توجد عدد من الشركات ستحذو حذو أجيلتي إلا أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار الدول التي تتوسع فيها هذه الشركات.