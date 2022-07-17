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"تداول السعودية" تطلق مؤشر تاسي الإسلامي

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تداول السعودية تطلق العقود المستقبلية للأسهم الإثنين من الأسبوع المقبل
شعار تداول السعودية
سوق السعودية

"تداول السعودية" تطلق مؤشر تاسي الإسلامي

بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية

دبي - العربية.نت

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أطلقت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي.

وقالت "تداول السعودية" في بيان لها، إن هدف المؤشر تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً.

وأضافت أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمديري الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضحت أنه يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.

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