الأسهم الأوروبية ترتفع مع تجدد الآمال بشأن استئناف تدفقات الغاز الروسي

اقتفت الأسهم الأوروبية أثر الأسهم العالمية صعودا، اليوم الاثنين، لكن المستثمرين يتوخون الحذر قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والاستئناف المقرر لتدفقات الغاز الروسي عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بعد أن سجل انخفاضا 0.8% خلال الأسبوع الماضي. وكانت مكاسب اليوم الاثنين واسعة النطاق وقادت أسهم قطاعات التعدين والطاقة والبنوك الارتفاع.

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وانتعشت المعنويات عالميا بسبب آمال مرتبطة بالتحفيز في الصين وسط انتشار كوفيد-19، إضافة إلى تراجع المخاوف إزاء رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هذا الشهر، نقلاً عن رويترز.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس، وسيترقب المستثمرون مؤشرات على وتيرة وحجم الرفع في المستقبل.

في الوقت نفسه، من المقرر أن تنتهي صيانة خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، في 21 يوليو/تموز.

وينتظر المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستماطل في استئناف إمدادات الغاز وسط حربها مع أوكرانيا. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى أزمة في إمدادات الغاز في أوروبا وإبقاء الأسعار مرتفعة لفترة أطول.

وارتفع سهم شركة الهندسة الهولندية أركاديس 8% بفضل إبرام صفقة، بينما تراجع سهم شركة التأمين البريطانية دايركت لاين 11.6% وسط توقعات قاتمة.