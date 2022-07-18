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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. والمتعاملون يركزون على رفع الفائدة

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الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. والمتعاملون يركزون على رفع الفائدة

مع تراجع المستثمرين عن توقعات برفع الفيدرالي سعر الفائدة 100 نقطة

واشنطن - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مع انخفاض الدولار بعض الشيء في حين تراجع المستثمرون عن توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة مئة نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7%، إلى 1719.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07/24 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في نحو عام الأسبوع الماضي.

وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6%، إلى 1714.30 دولار.

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ونزل الدولار عن أعلى مستوياته في 20 عاما متراجعا 0.3 %، مما خفض من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين بعملات أخرى.

وأشار مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الجمعة إلى أنهم سيتمسكون برفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماعات البنك المركزي المقررة يومي 26 و27 يوليو/تموز.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1%، إلى 18.89 دولار للأوقية وزاد البلاتين 1.4%، إلى 862.69 دولار للأوقية. وقفز سعر البلاديوم 2.5%، إلى 1875.12 دولار.

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