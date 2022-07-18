اليوم.. إدراج وبدء تداول أسهم "تعاونية الاتحاد" في "دبي المالي"

يبدأ اليوم الاثنين، إدراج وتداول أسهم شركة "تعاونية الاتحاد" الإماراتية، في سوق دبي المالي، لتصبح بذلك أول تعاونية استهلاكية في الدولة يتم إدراجها.

وسيتم إدراج أسهم التعاونية في سوق دبي بشكل مباشر، حيث لم يتم طرح أسهمها طرحاً عاماً.

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وكان "دبي المالي" حدد السعر المرجعي لسهم التعاونية عند 3.90 درهم بعد تجزئة السهم إلى 10 أسهم، بواقع 1 إلى 10 (أي أن كل عضو في التعاونية سيحصل على 10 أسهم مقابل كل سهم يملكه)، وذلك تمهيداً للإدراج.

وسيتم تحديد سعر الافتتاح بناء على طلبات الشراء وعروض البيع خلال جلسة ما قبل افتتاح التداول في اليوم الأول للإدراج، ولن يتم تطبيق أي حدود سعرية لارتفاع أو انخفاض السهم في اليوم الأول للإدراج، على أن يتم تطبيقها ابتداءً من اليوم الثاني.

ويمكن لأعضاء تعاونية الاتحاد التداول على أسهمها من خلال شركات الوساطة المعتمدة لدى سوق دبي المالي بعد نقل أسهمهم إلى حساب التداول لدى الوسيط من خلال تطبيق سوق دبي المالي أو عن طريق الوسيط ذاته.