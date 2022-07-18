تحسن شهية المخاطرة يرفع الإسترليني 1.3% ويضعف الدولار

قفز الجنيه الإسترليني أكثر من 1% أمام الدولار الأميركي المتراجع اليوم الاثنين بدعم من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بينما تقلص الأسواق بعض رهاناتها على زيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد الإسترليني 1.3% إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.2032 دولار بحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان لامس أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020 يوم الخميس.

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وأمام العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.25%، إلى 84.79 بنس لليورو.

وتراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع وصعدت أسواق الأسهم بينما أشار بعض مسؤولي البنك المركزي الأميركي إلى أنهم لا يحبذون تسريع وتيرة زيادات أسعار الفائدة.