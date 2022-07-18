سهم يورومني يقفز في بورصة لندن بعد عرض استحواذ سخي

وافقت شركة يورومني على عرض استحواذ مقدم من كونسورتيوم لإدارة الملكية الخاصة يضم شركة Astorg لإدارة الأصول ومقرها لوكسمبورغ، وشركة Epiris البريطاني، وقفز سهم يورومني بعد تلقي العرض.

وتبلغ قيمة صفقة الاستحواذ 1.6 مليار جنيه إسترليني.

مادة اعلانية

وسيحصل مساهمو يورومني على 14.61 جنيه إسترليني للسهم، أي بعلاوة نسبتها 34% عن سعر السهم في 17 من يونيو.

وبحسب الصفقة، فإن التحالف المشتري سيفصل يورومني إلى شركتين، شركة قائمة بذاتها مملوكة لـ Astorg والأخرى مملوكة لـEpiris.

يشار إلى أن يورومني البريطانية تعد واحدة من أكبر شركات المعلومات التجارية والمالية في أوروبا، وهي منظم معروف للمؤتمرات المالية عالميا.