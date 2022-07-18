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غلاكسو البريطانية تدرج وحدة Haleon.. الأكبر في أوروبا منذ 10 سنوات

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غلاكسو البريطانية تدرج وحدة Haleon.. الأكبر في أوروبا منذ 10 سنوات

مساهمو GSK سيحصلون على سهم في Haleon عن كل سهم يملكوه في الشركة الأم

دبي - العربية.نت

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في أكبر إدراج بسوق الأسهم الأوروبية منذ عقد، تم اليوم الاثنين، إدراج شركة Haleon المتخصصة في منتجات الرعاية الصحية في بورصة لندن، وذلك بعد انفصالها عن شركة الأدوية العملاقة غلاكسو سميثكلاين "GSK"، التي سيصبح اسمها NEW GSK، وستركز على اللقاحات والأدوية.

وبعد اتمام عملية الفصل، سيحصل مساهمو GSK على سهم في Haleon عن كل سهم يملكوه في الشركة الأم.

يذكر أن شركة Haleon ستمتلك علامات تجارية مثل معجون أسنان سنسوداين ومسكن أدفيل.

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