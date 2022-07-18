وول ستريت تفتح على ارتفاع بدعم من أرباح غولدمان ساكس

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين بعد أن فاقت أرباح بنك غولدمان ساكس التوقعات، مواصلة الزخم الإيجابي من الأسبوع الماضي وسط تراجع الرهانات على رفع كبير لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 187.72 نقطة أو 0.60 % إلى 31475.98 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 20.63 نقطة أو 0.53%، إلى 3883.79 نقطة، بينما تقدم المؤشر ناسداك المجمع 109.22 نقطة أو 0.95%، إلى 11561.64 نقطة.