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"أكاديمية التعلم" يصعد بالنسبة القصوى في أولى تداولاته بسوق "نمو"

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سوق السعودية

"أكاديمية التعلم" يصعد بالنسبة القصوى في أولى تداولاته بسوق "نمو"

بسعر 52 ريالاً

دبي - العربية.نت

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صعد سهم شركة "أكاديمية التعلم" بالنسبة القصوى البالغة 30% عند سعر 52 ريالا في أول يوم تداول بالسوق الموازية "نمو".

واستقبلت سوق "نمو"، اليوم الاثنين، أسهم شركة "أكاديمية التعلّم" التي حددت السعر الاسترشادي لتداول أسهمها عند 40 ريالاً.

ونفذت الشركة إدرجاً مباشراً في سوق "نمو" برمز تداول 9541 وبالرمز الدولي SA15J0K4L2H7 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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يُذكر أن رأس المال الحالي لشركة "أكاديمية التعلم" يبلغ 60 مليون ريال، وهي شركة تعمل في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة من خلال 12 معهداً.

وفي تلك الأثناء، ارتفع مؤشر "نمو" ذو الحد الأعلى بنسبة 0.64% عند مستوى 20742.82 نقطة.

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