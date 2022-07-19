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الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها منذ أزمة ديسمبر

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الليرة التركية
الليرة التركية

الليرة التركية تهبط لأدنى مستوياتها منذ أزمة ديسمبر

بسبب قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة

أنقرة – رويترز

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تراجعت الليرة التركية إلى ما دون 17.5730 مقابل الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة في ديسمبر/كانون الأول، إذ أثرت فيها قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة.

وهبطت الليرة نحو 25% هذا العام بعد أن نزلت 44% في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80%.

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