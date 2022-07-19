"أرامكو" تعتزم إعلان نتائج الربع الثاني وتوزيعات الأرباح 14 أغسطس المقبل

قالت شركة "أرامكو السعودية"، إنها ستعلن يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022 قبل افتتاح تداولات سوق الأسهم السعودية عن النتائج المالية الرئيسية وتوزيعات الأرباح للربع الثاني من 2022.

وأضافت في بيان نشر عبر موقع الشركة على الإنترنت، أنها ستقوم بنشر التقرير الأولي للربع الثاني والنصف الأول من 2022 شاملاً القوائم المالية الكاملة، يوم الاثنين 15 أغسطس 2022.

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ومن المنتظر أن تعقد أرامكو البث الإلكتروني الصوتي يوم 15 أغسطس، في تمام الساعة 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

كانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية 81.7% في الربع الأول من 2022 إلى 148 مليار ريال، مقابل 81.4 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2021.

ونمت أرباح الشركة على أساس فصلي بنسبة 21.9%، حيث كانت في الربع السابق 121.4 مليار ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية التي حققتها "أرامكو" في الربع الأول من 2022، نحو 277.7 مليار ريال، مقابل 151.9 مليار ريال في الربع الأول من 2021، بارتفاع 82.8%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها في الربع الأول يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وأرجعت ارتفاع أرباحها على أساس فصلي إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، وتحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة والتسويق.

وذكرت أرامكو أنه نظرًا لطبیعة أعمالها في مجال البحث والتنقیب والحفر واستخراج المواد الھیدروكربونیة (التنقیب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لأرامكو السعودیة لا تتضمن بند إجمالي الربح.