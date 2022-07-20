ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تراجع المخاوف من إمدادات الطاقة
صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة
حوّمت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في ستة أسابيع، اليوم الأربعاء، مع تراجع المخاوف بشأن إمدادات الطاقة بعد تقرير عن أن إمدادات الغاز الروسي ستُستأنف في الموعد المقرر، في حين انصب اهتمام الأسواق على تلقيها كلمة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي أمام البرلمان وسط أزمة سياسية.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن قالت مصادر أمس الثلاثاء إن تدفقات الغاز الروسي لأوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم1 ستُستأنف في موعدها هذا الأسبوع بعد استكمال أعمال صيانة مقررة، بحسب وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية 0.2%، قبيل كلمة دراجي التي سيلقيها بعد إغلاق الأسواق والتي تأتي بعد أن نصحه الرئيس بإعادة النظر في استقالته التي قدمها الأسبوع الماضي.
وكان أكبر رابح على المؤشر الأوروبي سهم يونيبير الألمانية للكهرباء الذي زاد 7.3%، بعد أن أفاد تقرير بأن خطة إنقاذها ستناقش مع المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الجمعة.
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