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التفاؤل بنتائج الربع الثاني وصفقة "بيتك" والأهلي المتحد يصعدان بالبورصة الكويتية

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بورصة الكويت
بورصة الكويت

التفاؤل بنتائج الربع الثاني وصفقة "بيتك" والأهلي المتحد يصعدان بالبورصة الكويتية

مؤشر السوق الأول أغلق مرتفعا 1.35%

الكويت - رويترز

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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، على ارتفاع، تزامنا مع موجة من التفاؤل بسبب ظهور أولى نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثاني، بعد إعلان بنك بوبيان أنه حقق ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 82% خلال الربع الثاني على أساس سنوي، وتقدم في صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد البحريني.

وأغلق مؤشر السوق الأول مرتفعا 1.35%، والسوق الرئيسي 50 بنسبة 1.38%، والسوق الرئيسي 1.06%، ومؤشر السوق العام 1.28%.

وأعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) في وقت سابق اليوم، أنه تلقى موافقة مصرف البحرين المركزي على الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.

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وقال "بيتك" في بيان لبورصة الكويت، إن الموافقة مشروطة بأن يتم الالتزام بالشروط والمتطلبات المذكورة في الموافقة السابقة المؤرخة في 31 أكتوبر تشرين الأول 2019، باستثناء شرط استمرار إدراج البنك الأهلي المتحد في بورصة البحرين.

وارتفع سهم "بيتك" 1.8%، والبنك الأهلي المتحد البحريني 1.4%.

كما ارتفع سهم بنك بوبيان 1.4%، بعد أن قفز ربحه الصافي بنسبة 82% ليصل إلى 16.13 مليون دينار (52.48 مليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 8.84 مليون دينار قبل عام.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 0.2%، وبنك الخليج 4.5%، و"أجيليتي للمخازن العمومية" 4.2% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.1%.

وبلغت قيمة التداولات 75.2 مليون دينار، وكمية الأسهم المتداولة 285.2 مليون سهم.

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