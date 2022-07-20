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سوق السعودية تواصل المكاسب للجلسة الرابعة.. والمؤشر قرب 12 ألف نقطة

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سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق السعودية تواصل المكاسب للجلسة الرابعة.. والمؤشر قرب 12 ألف نقطة

مؤشر تاسي ارتفع 1.39% إلى مستوى 11924 نقطة

دبي - العربية.نت

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واصلت سوق الأسهم السعودية تحقيق المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بعد أن ارتفعت في تعاملات الأربعاء، بدعم نتائج الأعمال الجيدة للشركات، وبقاء أسعار النفط مرتفعة فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.39%، أو ما يعادل 162.9 نقطة، ليصعد المؤشر إلى مستوى 11924 نقطة. وكان المؤشر سجل ارتفاعا بنسبة 1.79% في جلسة أمس الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداولات نحو 5.01 مليار ريال، عبر التداول على نحو 138.8 مليون سهم، حتى الساعة 13:40 بتوقيت مكة المكرمة.

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وارتفعت أسعار 148 سهماً مقابل تراجع 55 سهماً من إجمالي 215 شركة مدرجة.

وتصدر الارتفاعات سهم "العبداللطيف" بنسبة 9.99% عند سعر 19.6 ريال للسهم، تلاه سهم "المنجم" بنسبة 9.25% عند 69.7 ريال، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم "إم آي إس" بنسبة ارتفاع 8.52% مسجلا 95.4 ريال.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة هبوط 9.96% عند سعر 19.7 ريال، تلاه سهم "سايكو" بنسبة 9.9% عند سعر 15.94 ريال.

وعلى مستوى قيم التداول تصدر سهم "الراجحي" بنحو 484.1 مليون ريال، تلاه سهم الإنماء بـ 297.47 مليون ريال.

فيما تصدر أحجام التداولات سهم الإنماء بـ7.89 مليون سهم، ثم دار الأركان بـ6.94 مليون سهم، وكيان السعودية بـ6.44 مليون سهم.

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