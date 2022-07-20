صناعات الكويتية تحصل على موافقة لإصدار سندات بـ162.5 مليون دولار

أعلنت مجموعة الصناعات الوطنية الكويتية القابضة، اليوم الأربعاء، أنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على ما ورد في نشرة الاكتتاب الخاص لإصدار سندات دين بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دينار (162.55 مليون دولار).
جاء ذلك في بيان للشركة على موقع بورصة الكويت.
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وكانت الشركة أعلنت في يونيو/حزيران أن مدة استحقاق السندات لن تتجاوز خمس سنوات.
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