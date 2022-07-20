مجلس الوزراء المصري يوافق على تأهيل وطنية وصافي تمهيدا للطرح بالبورصة

متعاملون: مصر تتلقى نحو 14 طلباً للمشاركة في محادثات لشراء قمح

قال متعاملون في تقديرات أولية إن من المعتقد أن نحو 14 شركة تجارية تشارك في مفاوضات مباشرة اليوم الأربعاء مع الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري ...