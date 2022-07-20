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مجلس الوزراء المصري يوافق على تأهيل وطنية وصافي تمهيدا للطرح بالبورصة

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مصر تؤجل طرح شركات حكومية في البورصة حتى سبتمبر
البورصة المصرية
البورصة المصرية

مجلس الوزراء المصري يوافق على تأهيل وطنية وصافي تمهيدا للطرح بالبورصة

القاهرة - العربية.نت

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قال مجلس الوزراء المصري في بيان اليوم الأربعاء إنه وافق على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي"، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيداً للطرح بالبورصة.

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