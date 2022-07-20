أسهم اليابان
"نيكاي" يرتفع 1.24% مع بداية التعاملات في بورصة طوكيو
"توبكس" صعد 1.28%إلى 1927.14 نقطة
ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، عند الفتح في بورصة طوكيو، اليوم الأربعاء.
وصعد "نيكاي" 1.24% إلى 27295.95 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28%إلى 1927.14 نقطة.
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وكانت الأسهم اليابانية، واصلت مكاسبها، أمس الثلاثاء، وإن كان أداؤها متواضعا مع عزوف المستثمرين عن أي تحركات كبيرة قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية في بنك اليابان، على الرغم من تراجع التوقعات لخفض كبير لسعر الفائدة في المركزي الأميركي.
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