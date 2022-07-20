"وول ستريت" تغلق على ارتفاع حاد.. ناسداك يصعد أكثر من 3%

أغلقت بورصة وول ستريت على مكاسب حادة، الثلاثاء، مع انضمام مزيد من الشركات إلى البنوك الكبرى في الإعلان عن أرباح تفوق التوقعات، مما يوفر بعض الراحة للمستثمرين القلقين من ارتفاع التضخم الذي يؤثر على صافي أرباح الشركات.

ووفقا لبيانات أولية، زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 104.50 نقطة، أي 2.73%، ليغلق عند 3935.35 نقطة.

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وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 348.86 نقطة، أي 3.09%، إلى 11708.91 نقطة، فيما صعد المؤشر داو جونز الصناعي 742.68 نقطة، أي 2.39%، إلى 31815.29 نقطة، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع سهم هاليبرتون، بعد أن أعلنت شركة الخدمات النفطية عن زيادة 41% في الأرباح المعدلة ربع السنوية.

وانخفض سهم جونسون آند جونسون، لتفقد مكاسبها السابقة.

وأعلنت شركة الرعاية الصحية العملاقة عن أرباح ومبيعات فاقت التوقعات، لكنها خفضت توقعات أرباحها للعام بسبب ارتفاع العملة الأميركية.

كما أثر ارتفاع الدولار على سهم شركة "آي.بي.إم" لأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، التي تفوقت أرباحها ربع السنوية على التوقعات يوم الاثنين، لكنها حذرت من أن الضرر من سعر الصرف للعام قد يصل إلى حوالي 3.5 مليار دولار.

وانخفض الدولار الأميركي أمس الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي بعد أن قللت الأسواق من احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية هذا الشهر.