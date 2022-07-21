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البورصة الإيطالية تتراجع 2.5% بعد إعلان استقالة حكومة دراغي

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بورصة إيطاليا
بورصة إيطاليا
الأسهم الأوروبية

البورصة الإيطالية تتراجع 2.5% بعد إعلان استقالة حكومة دراغي

تقود موجة تراجع في أوروبا

دبي - العربية.نت

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تراجع مؤشر البورصة الإيطالية بنحو 2.5% اليوم الخميس مع انهيار الحكومة، الأمر الذي يفرض ضغوطا على الأسهم الأوروبية الأوسع نطاقا، على الرغم من بعض الراحة المستمدة من استئناف واردات الغاز الروسية.

وقالت الرئاسة الإيطالية في بيان إن رئيس الوزراء ماريو دراجي قدم استقالته اليوم الخميس إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا، الذي طلب منه البقاء في منصبه لتصريف الأعمال.

ولم يذكر البيان ما إذا كان ماتاريلا سيحل البرلمان أو سيدعو إلى انتخابات مبكرة.

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وانخفض مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 4.8%.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% مع اتجاه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي. ويترقب المستثمرون قرار البنك بخصوص رفع سعر الفائدة.

وجاءت بعض الراحة بعد استئناف تدفق الغاز الروسي عبر أكبر خط أنابيب بين روسيا وألمانيا بعد انقطاع دام عشرة أيام.

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