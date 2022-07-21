الذهب يهبط قرب أدنى مستوى في عام مع زيادة جاذبية أسعار الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد على جاذبية المعدن النفيس.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

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وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1691.84 دولار للأونصة بعد أن هبط إلى أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس/آب 2021 مسجلا 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة، نقلاً عن رويترز.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1690.40 دولار للأونصة.

ومن المنتظر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما اليوم الخميس، مع تزايد ترجيح تحرك أكبر من المشار إليه، إذ يخشى صناع السياسة فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلكين الجامح.

ومن المتوقع أيضا على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

وفي بريطانيا ارتفع التضخم في يونيو/حزيران إلى أعلى مستوى منذ40 عاما، مما عزز فرص قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "نزل الذهب مخترقا 1700 دولار للأونصة، إذ يواصل المستثمرون الحد من انكشافهم على القطاع قبل اجتماعات البنوك المركزية".

وحد انخفاض الدولار من خسائر الذهب، إذ تراجع 0.3% مقابل عملات منافسة. ويؤدي ضعف الدولار لجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

كما يترقب المشاركون في السوق استئناف تدفق الغاز عبر أكبر خط أنابيب من روسيا إلى ألمانيا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.54 دولار للأونصة، ونزل البلاتين 0.5% إلى 854.03 دولار، بينما زاد البلاديوم 0.3% إلى1867.20 دولار.