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بورصات الخليج تواصل الصعود وتحقق مكاسب أسبوعية

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أسواق الخليج

بورصات الخليج تواصل الصعود وتحقق مكاسب أسبوعية

بعد عمليات بيع سريعة أثارها احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير حول العالم

دبي - رويترز

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سجلت أسواق الأسهم في الخليج مكاسب أسبوعية، اليوم الخميس، مع استمرار انتعاشها بعد عمليات بيع سريعة أثارها احتمال رفع أسعار الفائدة بشكل كبير حول العالم لكبح جماح التضخم.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 1.4%، مدفوعا بقفزة بلغت 3.8% في سهم بنك دبي الإسلامي وزيادة 2%، في سهم بنك الإمارات دبي الوطني.

ومن ضمن الأسهم الأخرى التي حققت مكاسب كان سهم هيئة كهرباء ومياه دبي الذي أغلق على ارتفاع بنسبة 2%، بعد يوم من إعلان الشركة عن عزمها استثمار 40 مليار درهم (10.89 مليار دولار) في مشروعات للكهرباء والمياه في دبي خلال الخمس سنوات المقبلة.

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وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 2.1%، مدعوما بقفزة نسبتها 3.3%، في سهم بنك أبوظبي الأول.

وقال البنك المركزي الإماراتي يوم الأربعاء، إن اقتصاد البلاد حقق نموا يقدر بنحو 8.2%، في الربع الأول من العام مدعوما بزيادة إنتاج النفط.

وأغلق مؤشر الأسهم الرئيسي في السعودية على ارتفاع بنسبة 1%، مسجلا أول زيادة أسبوعية له في ثلاثة أسابيع.

كما أغلق المؤشر القطري على ارتفاع بنسبة 1.4%، مدفوعا بزيادة نسبتها 3.1%، في سهم مصرف قطر الإسلامي.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر بنسبة 1%، ليسجل أول زيادة أسبوعية له في خمسة أسابيع.

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان أمس الأربعاء، إنه وافق على تأهيل شركة وطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية "صافي" التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تمهيدا للطرح بالبورصة.

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