مكاسب أسهم التكنولوجيا والأرباح الإيجابية تدعم "وول ستريت"

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع، أمس الأربعاء، مع تسجيل المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا مكاسب بحوالي 2% بدعم من إشارات إيجابية لأرباح الشركات غطت على قلق المستثمرين حيال التضخم والمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقفز سهم نتفليكس بعد أن توقعت الشركة أن قاعدة عملائها ستستأنف النمو في الربع الثالث، بينما سجلت هبوطا أقل من المتوقع في عدد المشتركين في الربع الثاني.

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وعززت أسهم شركات النمو الأخرى مكاسبها في أعقاب تلك التوقعات، ومن بينها أبل وآمازون ومايكروسوفت وميتا بلاتفورمس.

وصعد سهم تسلا لصناعة السيارات الكهربائية 0.6% قبيل تقرير نتائجها الذي صدر بعد إغلاق السوق.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 22.39 نقطة، أو 0.58%، إلى 3959.58 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 185.15 نقطة، أو 1.58%، لينهي الجلسة عند 11898.30 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 44.10 نقطة، أو 0.14%، إلى 31871.15 نقطة.