أسهم "تسلا" تقود "وول استريت" للارتفاع.. وتعوض خسائر شركات الاتصالات والطاقة

أغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع، أمس الخميس، إذ فاقت النتائج الفصلية لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، التوقعات مما ساعد على تعويض خسائر طفيفة في أسهم شركات الاتصالات والطاقة.

وارتفعت أسهم "تسلا"، بينما تراجعت أسهم شركة "إيه.تي آند تي" للاتصالات، مما أدى إلى انخفاض أسهم الاتصالات بعد أن خفضت شركة الاتصالات اللاسلكية توقعاتها للتدفق النقدي، قائلة إن بعض المشتركين يؤجلون سداد الفواتير.

مادة اعلانية

وتراجعت أسهم شركات الطاقة على خلفية ضعف أسعار النفط الخام، وفقا لـ"رويترز".

واستفادت "تسلا" من ارتفاع أسعار سيارتها في تحقيق أرباح، مما أدى إلى موازنة تحديات الإنتاج.

وأدت التقارير الواردة من "تسلا" وعملاق البث "نيتفليكس"، إلى ارتفاع أسهم شركات النمو العملاقة التي تعرضت لضغط من ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 القياسي مرتفعا 39.39 نقطة، أو 0.99%، إلى 3999.29 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 162.94 نقطة، أو 1.35%، إلى 12060.59 نقطة، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 165.79 نقطة، أو 0.52%، إلى 32036.84 نقطة.