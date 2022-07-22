الأسهم الأوروبية تتجه نحو تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين

استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي، وانهيار الحكومة الإيطالية، لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، بعد أن عوضت مكاسب أسهم الطاقة خسائر بقية القطاعات في المعاملات المبكرة.

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وكان المؤشر، أنهى جلسة متقلبة على ارتفاع، أمس الخميس، حسبما أفادت "رويترز".

واضطربت الأسواق بعد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار أكبر من 50 نقطة أساس متوقعة.

وتراجعت الأسهم الإيطالية بعد جلسة عاصفة مع تأهب البلاد لانتخابات مبكرة في 25 سبتمبر، بعد استقالة رئيس الوزراء، ماريو دراغي، في أعقاب انهيار حكومته الائتلافية.

وتتجه أسواق أوروبا نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع انحسار المخاوف المرتبطة بتقلص إمدادات الطاقة، وذلك بعد استئناف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بعد توقف بسبب أعمال صيانة.

وانخفض سهم بنك دانسك 2.6%، في حين تراجع سهم شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد 4% بعد خفض الشركة توقعات الأرباح للعام الحالي.

وتصدر سهم بيزلي التابعة لمجموعة لويدز أوف لندن للتأمين المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد رفع توقعات الأرباح للعام بأكمله.