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الدولار في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار في طريقه لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو

بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة

طوكيو - رويترز 

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صعد الدولار بقوة، اليوم الجمعة، لكنه ظل في طريقه نحو تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ نهاية مايو، بعد بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.

وتراجع اليورو بعد صعوده لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، أمس الخميس عندما رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الإقراض في أول رفع للفائدة منذ 2011.

وقفز مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 0.35% إلى 106.98 في أعقاب انخفاض 0.36%، الخميس.

لكن على مستوى أسبوعي ظل منخفضا 0.95%، وهو أكبر تراجع منذ 29 مايو، وأول انخفاض أسبوعي منذ أربعة أسابيع.

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ونزل اليورو 0.44% إلى 1.0187 دولار متراجعا أكثر عن المستوى المسجل أمس الخميس، عند 1.0279 دولار في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واتجه الين الياباني نحو أول ارتفاع أسبوعي منذ نهاية مايو، وإن قلل تعافي الدولار مكاسبه.

وزاد الدولار 0.43% إلى 137.925 ين بعد تراجعه 0.67% مساء، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في 24 عاما عند 139.38 ين، الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وبالنسبة لبقية العملات، تراجع الجنيه الإسترليني 0.35% إلى 1.1962 دولار ليقلص مكاسبه خلال الأسبوع إلى 0.8%، لكنه يظل عند أعلى مستوى منذ نهاية مايو.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.47% إلى 0.69035 دولار، فيما صعد على مستوى أسبوعي 1.63%، لكن ذلك يظل أفضل أداء له منذ 20 مايو.

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