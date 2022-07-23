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أسهم أوروبا تسجل أفضل أسبوع لها منذ شهرين رغم التقلبات

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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تسجل أفضل أسبوع لها منذ شهرين رغم التقلبات

ستوكس 600 للأسهم الأوروبية ارتفع 2.9% بدعم استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا

دبي - العربية.نت

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سجلت الأسهم الأوروبية أفضل أسبوع لها منذ شهرين مع انحسار المخاوف بشأن شح إمدادات الطاقة، مما أدى إلى نشر بعض الارتياح بين المستثمرين القلقين بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة وتبعات أزمة سياسية في إيطاليا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.3% بتعاملات الجمعة عند أعلى مستوى له منذ العاشر من يونيو/ حزيران بينما قفز بنحو 2.9% على مدار الأسبوع.

وفي حين جرى استئناف تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا بعد انقطاع بسبب عملية صيانة مخطط لها مسبقا، شعر المتداولون في السوق بالقلق مع تقلص النشاط التجاري في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في يوليو/تموز بسبب التباطؤ في التصنيع وتوقف نمو قطاع الخدمات تقريبا، وفق رويترز.

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وجاءت هذه البيانات بعد يوم من قيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهي أول زيادة يقرها منذ 11 عاما بهدف التصدي لارتفاع التضخم.

ودفعت البيانات المتداولين إلى إعادة تقييم توقعاتهم لسعر الفائدة حيث يتوقعون الآن زيادة من البنك المركزي الأوروبي في أسعار الفائدة قدرها 105 نقطة أساس بحلول ديسمبر/كانون الأول، وذلك بانخفاض من حوالي 120 نقطة أساس قبل صدور البيانات، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وقادت المكاسب القطاعات الأكثر مرونة في مواجهة حالة الضبابية مثل العقارات التي ارتفع مؤشرها 4.3%، تليها المرافق والأغذية والمشروبات.

وانخفضت الأسهم المرتبطة بالنشاط الاقتصادي مثل البنوك التي هبط مؤشرها 1.2%، بينما أدى ارتفاع أسعار النفط إلى صعود أسهم شركات الطاقة 1.2%.

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