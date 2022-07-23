شركات بورصة مصر ترفع رؤوس أموالها 7.3 مليار جنيه في 2022

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن الشركات المدرجة زادت رؤوس أموالها بقيمة 7.3 مليار جنيه منذ بداية العام.

حيث قامت 29 شركة برفع رأسمالها بقيمة 1.755 مليار جنيه خلال يناير، و806 ملايين جنيه خلال فبراير، و1.7 مليار جنيه خلال مارس، و7 ملايين جنيه خلال أبريل، و138 مليون جنيه خلال مايو، و1672 مليون جنيه خلال يونيو، و1.3 مليار جنيه حتى يوم 17 يوليو الحالي.

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على صعيد التداولات الأسبوعية، فقد ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 9289.81 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.17% ليغلق عند مستوى 1798.27 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 6.34% ليغلق عند مستوى 2642.11 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 6.02% ليغلق عند مستوى 11378.23 نقطة. وصعد مؤشر "تميز" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3538.40 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، مكاسب أسبوعية بلغت 25 مليار جنيه، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 622.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 4.2%. وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 339 مليار جنيه إلى 359.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 5.9%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 105.8 مليار جنيه إلى 111.7 مليار جنيه بنسبة نمو 5.5%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 444.9 مليار جنيه إلى 470.9 مليار جنيه بنسبة نمو 5.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.7 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.

وبالنسبة للتداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 11.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.124 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.935 مليار ورقة منفذة على 142 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر "تميز"، فقد بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 7.7 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 13 مليون ورقة منفذة على 717 عملية خلال الأسبوع المنتهي، واستحوذت الأسهم على 42.58% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 57.42%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 653.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 86.1 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 754.3 مليون جنيه، بحجم تداول 933.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 52.9 ألف عملية. فيما بلغت قيمة التداول بأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً نحو 4.03 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 139.1 ألف عملية.