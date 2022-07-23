وول ستريت تغلق منخفضة مع هبوط أسهم شركات التكنولوجيا.. والمكاسب أسبوعية

أغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض في جلسة الجمعة على خلفية تراجع أسهم شركات التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا الإعلانات بعد الكشف عن أرباح‭‭ ‬‬مخيبة للآمال لشركة سناب مما بدد مكاسب أسهم شركة أميركان إكسبريس لبطاقات الائتمان والتي سجلتها بعد توقعات متفائلة.

لكن، وعلى الرغم من خسائر يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب أسبوعية.

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وتراجعت أسهم سناب بعد أن سجلت الشركة المالكة لتطبيق سناب شات أضعف نمو ربع سنوي في المبيعات منذ إدراج الشركة في البورصة، بينما ارتدت تويتر عن خسائرها السابقة بعد انخفاض مفاجئ في الإيرادات، وفق رويترز.

كما انخفضت أسهم شركتي إعلانات الإنترنت العملاقتين ميتا وألفابت مما تسبب في خفض المؤشر ناسداك.

كما هبط مؤشرا خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقودا تراجعا عاما بين 11 مؤشرا فرعيا على المؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي منخفضا 36.71 نقطة، أو 0.92%، إلى 3962.24 نقطة في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 225.94 نقطة، أو 1.87%، إلى 11835.66 نقطة، إلا أن كلا المؤشرين سجلا ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.6% و 3.3% على التوالي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 131.23 نقطة، أو 0.41%، إلى 31905.67 نقطة، في حين ارتفع 2% خلال الأسبوع.