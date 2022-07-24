انطلاق اكتتاب "نت وركرس" في سوق "نمو".. اليوم

انطلق اليوم الأحد، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في طرح شركة نت وركرس السعودية للخدمات 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية "نمو"، ويستمر حتى يوم الخميس 28 يوليو 2022.

وكانت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات في السوق الموازية "نمو" قد أعلنت عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 71 ريالا للسهم الواحد.

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يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب شركة نت وركرس السعودية للخدمات تسجيل أسهمها وطرح 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".