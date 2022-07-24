سوق السعودية
انطلاق اكتتاب "نت وركرس" في سوق "نمو".. اليوم
بعدد 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها
انطلق اليوم الأحد، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في طرح شركة نت وركرس السعودية للخدمات 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية "نمو"، ويستمر حتى يوم الخميس 28 يوليو 2022.
وكانت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات في السوق الموازية "نمو" قد أعلنت عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 71 ريالا للسهم الواحد.
مادة اعلانية
يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب شركة نت وركرس السعودية للخدمات تسجيل أسهمها وطرح 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".
اقرأ أيضاً
-
"جي بي مورغان" يرفع احتمالية حدوث ركود اقتصادي في أميركاعلى مدى الأشهر الـ 18 المقبلة اقتصاد
-
هيئة السوق توافق على تخفيض رأسمال "سلامة للتأمين" إلى 100 مليون ريالبنسبة 60% مقارنة بـ 250 مليون ريال شركات
-
"بي سى آي" تبدأ التشغيل التجاري لمصنع الكلورين في مدينة الجبيل الصناعيةوتبحث أفضل الطرق لاستثمار مصنع الكلورين في المجمع الصناعي في مدينة الدمام شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية