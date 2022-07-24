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انطلاق اكتتاب "نت وركرس" في سوق "نمو".. اليوم

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نت وركرس السعودية للخدمات
شعار شركة نت وركرس السعودية للخدمات
سوق السعودية

انطلاق اكتتاب "نت وركرس" في سوق "نمو".. اليوم

بعدد 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها

دبي - العربية.نت

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انطلق اليوم الأحد، اكتتاب المستثمرين المؤهلين في طرح شركة نت وركرس السعودية للخدمات 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية "نمو"، ويستمر حتى يوم الخميس 28 يوليو 2022.

وكانت مجموعة الدخيل المالية بصفتها المستشار المالي للطرح العام الأولي لشركة نت وركرس السعودية للخدمات في السوق الموازية "نمو" قد أعلنت عن تحديد سعر الطرح لأسهم الشركة بـ 71 ريالا للسهم الواحد.

يذكر أن هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت على طلب شركة نت وركرس السعودية للخدمات تسجيل أسهمها وطرح 1.5 مليون سهم تمثل 25% من أسهمها في السوق الموازية "نمو".

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