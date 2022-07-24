سوق الأسهم السعودية ترتفع للجلسة السادسة على التوالي.. و"تاسي" يتجاوز 12 ألف نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي خلال اليوم الأحد، بدعم نتائج الشركات الإيجابية وصعود أسواق الأسهم العالمية.

وارتفع مؤشر "تاسي"، بنسبة 0.46% ما يعادل 55 نقطة عند مستوى 12042 نقطة، خلال تعاملات اليوم.

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وبلغت قيمة التداولات نحو 3.4 مليار ريال عبر التداول على 106.13 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 156 سهما تصدرها سهم "سلامة" بنسبة 9.97% عند سعر 12.80 ريالا، مقابل تراجع 47 سهماً بصدارة المتحدة للتأمين بنسبة 9.92% عند سعر 15.98 ريالا، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً في قيمة التداول سهم مصرف الراجحي بنحو 221.2 مليون ريال، تلاه سهم "دار الأركان" بقيمة 145.224 مليون ريال.

وتصدر "دار الأركان" الأسهم الأكثر نشاطاً بكمية التداول بنحو 12.15 مليون وحدة، تلاه سهم "كيان السعودية" بنحو 3.16 مليون سهم.