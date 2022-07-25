أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف حيال النمو

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، فيما يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من أرباح الشركات وسط مخاوف بشأن النمو، مع التركيز على اجتماع لمجلس الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، وسط خسائر واسعة النطاق يقودها منتجو النفط مع انخفاض أسعار الخام، بحسب "رويترز".

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وتراجعت شركة المعدات الطبية الهولندية فيليبس 9.8% بعد الإعلان عن انخفاض أسوأ من المتوقع في الأرباح الأساسية للربع الثاني، مشيرة إلى نقص الإمدادات وعمليات الإغلاق في الصين.

وبعد أن أظهر مسح الأسبوع الماضي تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في يوليو، أظهر مسح منفصل أن عدداً من الشركات الصناعية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يخفض الإنتاج كرد فعل لارتفاع أسعار الطاقة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات معنويات الأعمال في ألمانيا في يوليو، التي سيصدرها معهد إيفو اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 90.2 من 92.3 في يونيو.