.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف حيال النمو

  • الخط
بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (رويترز)
بورصة Euronext للأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتراجع وسط مخاوف حيال النمو

مع التركيز على اجتماع لمجلس الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، فيما يقيم المستثمرون مجموعة كبيرة من أرباح الشركات وسط مخاوف بشأن النمو، مع التركيز على اجتماع لمجلس الفيدرالي الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

نزل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش، وسط خسائر واسعة النطاق يقودها منتجو النفط مع انخفاض أسعار الخام، بحسب "رويترز".

وتراجعت شركة المعدات الطبية الهولندية فيليبس 9.8% بعد الإعلان عن انخفاض أسوأ من المتوقع في الأرباح الأساسية للربع الثاني، مشيرة إلى نقص الإمدادات وعمليات الإغلاق في الصين.

انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة أسواق المال سعر الذهب انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة

وبعد أن أظهر مسح الأسبوع الماضي تراجع مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو بشكل غير متوقع في يوليو، أظهر مسح منفصل أن عدداً من الشركات الصناعية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، يخفض الإنتاج كرد فعل لارتفاع أسعار الطاقة.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات معنويات الأعمال في ألمانيا في يوليو، التي سيصدرها معهد إيفو اليوم الاثنين. ومن المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 90.2 من 92.3 في يونيو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حلاقة لـ"رمز طائفي".. واقعة مهينة من الحشد الشعبي تثير ضجة واسعة في العراق حلاقة لـ"رمز طائفي".. واقعة مهينة من الحشد الشعبي تثير ضجة واسعة في العراق
اكتشف المزيد