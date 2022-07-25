انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار وتزايد توقعات رفع الفائدة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد أن أدى ارتفاع الدولار وتوقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إلى تراجع الطلب على الذهب.

وهبط سعر الذهب 0.2% إلى 1722.84 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى منذ أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

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وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1718.70 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وارتفع الدولار 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقيم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

ويختتم البنك المركزي الأميركي اجتماعه الذي يستمر يومين، الأربعاء المقبل.

وعلى الرغم من أنه يُنظر إلى الذهب على أنه تحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت أمس الأحد، إن النمو الاقتصادي الأميركي يتباطأ، واعترفت بوجود خطر حدوث ركود، لكنها أضافت أن الركود ليس حتميا.

وأضافت يلين لشبكة تلفزيون (إن.بي.سي)، أن أرقام التوظيف الأميركية القوية وإنفاق المستهلكين يظهر أن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود في الوقت الحالي.

وانضم البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى نظرائه العالميين في مكافحة التضخم المتصاعد، برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، في مقابلة نُشرت يوم الجمعة، إن "المركزي" الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه وهو 2%.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.48 دولار للأونصة، فيما انخفض البلاتين 0.6% إلى 868.62 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.5% إلى 1999.94 دولار.