مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي تخيّم على أسواق الخليج

اختتمت البورصات الرئيسية في منطقة الخليج تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة وسط علامات على تباطؤ اقتصادي قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن السياسة النقدية هذا الأسبوع.

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى، بدلا من تحرك أكبر للحد من التضخم المرتفع، بحسب استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين أظهر أن احتمال حدوث ركود خلال العام المقبل يرتفع إلى 40%.

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وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.8%، بضغط من انخفاض سهم بنك الرياض 3.4%، وهبوط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 1.3%.

وانخفضت أسعار النفط، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، في تعاملات متقلبة مع تجاذب السوق مخاوف العرض وتوقعات بأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.

وخسر المؤشر الرئيسي للأسهم في سوق دبي 0.7%، متأثرا بانخفاض سهم شركة إعمار العقارية القيادي 2.2%، وهبوط سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 1.4%.

قال وائل مكارم، كبير محللي السوق في إكسنس، إن بورصة دبي قد تعود إلى تصحيحات جديدة للأسعار بعد الانتعاش القوي الذي شهدته هذا الشهر.

وأضاف: "توقعات المستثمرين قد تلقي بظلالها على الأداء بينما ينتظرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي".

في أبو ظبي، تراجعت الأسهم 0.8% مع إغلاق سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، منخفضا 1.6%.

لكن المؤشر القطري خالف الاتجاه ليغلق مرتفعاً 0.4%، مدعوماً بقفزة في أسهم البنك التجاري 3.9% بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع في أرباح النصف الأول.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.4%، مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 0.3%.

وقال مكارم إن السوق المصرية لا تزال تشهد اتجاه بيع من المستثمرين الدوليين، ويمكن أن تتأثر بالتوتر المتزايد في شرق أوروبا.