"نيكاي" الياباني يوقف موجة صعود استمرت 7 أيام.. وينخفض عند الإغلاق

أوقف المؤشر نيكاي الياباني سلسلة مكاسب استمرت 7 أيام، اليوم الاثنين، متأثرا بالتراجع في بورصة وول ستريت في الجلسة السابقة، فيما ينتظر المستثمرون بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي واجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.

ونزل المؤشر نيكاي عند الإغلاق 0.77% ليغلق عند 27699.25 نقطة، متراجعا عن أعلى مستوى في ستة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة.

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وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.65% إلى 1943.21 نقطة.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي للربع الثاني هذا الأسبوع.

وبينما من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من المرجح أن تكون بيانات الناتج المحلي سلبية مرة أخرى.

وقال المدير لدى أيزاوا للأوراق المالية، إيكو ميتسوي: "يرغب المستثمرون في قياس اتجاه أسواق الأسهم بعد التعرف على نتائج لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الأميركية والناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف: "بالنظر إلى بيانات مؤشر مديري المشتريات التي صدرت الأسبوع الماضي، من الواضح أن الاقتصاد يتباطأ".

وتقلص النشاط التجاري في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين هذا الشهر،كما تراجع النشاط في منطقة اليورو لأول مرة منذ أكثر من عام.

وكان النمو في بريطانيا عند أدنى مستوى له في 17 شهرا، حسبما أظهرت مسوح مديري المشتريات الأسبوع الماضي.

وفي اليابان، تراجعت أسهم ياسكاوا لصناعة المكونات الكهربائية 4.06%، تلتها شركة الأدوية إيساي التي فقدت 3.74%.

وهبط سهم نيكون كورب 3.08%.

وارتفع قطاع السكك الحديدية بنسبة 1.72% ليكون أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وحققت الشركات العاملة في مجال السكك الحديدية، بما في ذلك طوكيو كورب وتوبو للسكك الحديدية، مكاسب وكانت من بين أفضل الشركات أداء على المؤشر نيكاي.

وكان قطاع المرافق أقوى القطاعات بشكل عام فارتفع بنسبة 0.61%.