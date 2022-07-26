ارتفاع أسعار النفط ينعش معظم بورصات الخليج

انتعشت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء، وسط ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من أن مؤشر أبوظبي خالف الاتجاه ليغلق على انخفاض.

وارتفعت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف متزايدة بشأن شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، مورد الطاقة الرئيسي للقارة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

مادة اعلانية

وتعطلت إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز في أوروبا بسبب مجموعة من العقوبات الغربية وخلافات الدفع مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".

ارتفع المؤشر السعودي 0.8%، مدعوماً بصعود سهم البنك السعودي الفرنسي 2%، وسهم البنك العربي الوطني 1.7%.

وجنى المؤشر القطري 0.6%، مدعوماً بصعود سهم قطر للملاحة 5%.

واختتم المؤشر الرئيسي في دبي التعاملات مرتفعاً 0.4%، بقيادة سهم إعمار العقارية الذي زاد 1.1%.

في أبوظبي، انخفض المؤشر 0.4%، متأثراً بانخفاض بـ 1.7% في سهم شركة إي آند‭‬‬، التي كانت تسمى سابقاً اتصالات.

خارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1%، مدعوماً بزيادة 1.5% في سهم البنك التجاري الدولي، بعد يوم واحد من إعلانه عن ارتفاع في أرباح الربع الثاني، بحسب "رويترز".