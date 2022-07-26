الذهب يتأرجح داخل نطاق محدود قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب بعض الشيء اليوم الثلاثاء وتأرجحت داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأميركية.

وزاد سعر الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى1724.90 دولار للأونصة.

مادة اعلانية

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، نقلاً عن رويترز.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء. ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

ويزيد رفع الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 18.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى2018.09 دولار.