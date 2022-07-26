أسهم المتاجر تهبط بالأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الركود

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم متاجر البيع بالتجزئة، وسهم بنك "يو.بي.إس" السويسري، مما عوض أثر ارتفاع أسهم شركات النفط وسهم يونيليفر الذي زاد بعد توقعات بارتفاع المبيعات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة، وسط مخاوف من ركود اقتصادي، وفقا لـ"رويترز".

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ومن المقرر أن تخفض روسيا بدرجة أكبر إمداداتها من الغاز لأوروبا، في حين يترقب المستثمرون رفعا محتملا للفائدة الأميركية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء.

وكانت أسهم شركات البيع بالتجزئة أكبر خاسر ونزل مؤشرها الفرعي 2.3% متأثرا بتحذيرات بشأن الأرباح من سلسلة متاجر وول مارت الأميركية.

وكان أكبر رابح سهم شركة يونيليفر، الذي ارتفع 2.2% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات في العام بأكمله.

ونزل سهم بنك "يو.بي.إس" السويسري 5.7% بعد أن سجل ربحا صافيا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.