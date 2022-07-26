.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أسهم المتاجر تهبط بالأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الركود

  • الخط
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم المتاجر تهبط بالأسهم الأوروبية وسط مخاوف من الركود

المؤشر الفرعي لأسهم شركات البيع بالتجزئة تراجع 2.3%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هبطت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم متاجر البيع بالتجزئة، وسهم بنك "يو.بي.إس" السويسري، مما عوض أثر ارتفاع أسهم شركات النفط وسهم يونيليفر الذي زاد بعد توقعات بارتفاع المبيعات.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة، وسط مخاوف من ركود اقتصادي، وفقا لـ"رويترز".

ومن المقرر أن تخفض روسيا بدرجة أكبر إمداداتها من الغاز لأوروبا، في حين يترقب المستثمرون رفعا محتملا للفائدة الأميركية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء.

خطوة فاجأت الأسواق.. "وول مارت" تخفض توقعاتها لنمو الأرباح شركات شركات خطوة فاجأت الأسواق.. "وول مارت" تخفض توقعاتها لنمو الأرباح

وكانت أسهم شركات البيع بالتجزئة أكبر خاسر ونزل مؤشرها الفرعي 2.3% متأثرا بتحذيرات بشأن الأرباح من سلسلة متاجر وول مارت الأميركية.

وكان أكبر رابح سهم شركة يونيليفر، الذي ارتفع 2.2% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات في العام بأكمله.

ونزل سهم بنك "يو.بي.إس" السويسري 5.7% بعد أن سجل ربحا صافيا أقل من المتوقع في الربع الثاني من العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنجح أوروبا بتنفيذ الاقتراح المثير للجدل حول خفض استهلاك الغاز؟ هل تنجح أوروبا بتنفيذ الاقتراح المثير للجدل حول خفض استهلاك الغاز؟
اكتشف المزيد