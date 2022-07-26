سوق الأسهم السعودية تعاود الصعود بالقرب من مستوى 12 ألف نقطة 

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الثلاثاء، بدعم صعود أسعار النفط، والنتائج الإيجابية للشركات السعودية عن الربع الثاني.

وصعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

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وزادت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر 1.51 دولار، أو 1.4% إلى 106.66 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 1.9% في اليوم السابق، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4% إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1%، أمس الاثنين.

وصعد مؤشر "تاسي"، بنسبة 0.69% أو ما يعادل 81.6 نقطة عند مستوى 11955 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات أزيد من 3 مليارات ريال عبر التداول على نحو 105 ملايين سهم.

وارتفعت أسعار 136 سهما تصدرها سهم "التطويرية الغذائية" بنحو 10%، مقابل تراجع 60 سهماً بصدارة "المتحدة للتأمين" بنسبة 10%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، سهم درا الأركان، تلاه أسهم سبيكم العالمية، وأكوا باور والراجحي.

وتصدر "دار الأركان" الأسهم الأكثر نشاطاً لجهة كمية التداول، تلاه سهما "بترورابغ" و"سبيكم العالمية".