ارتفاع الأسهم الأميركية بدعم من أرباح مايكروسوفت وألفابت

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع، اليوم الأربعاء، إذ عززت تقارير فصلية متفائلة من مايكروسوفت وألفابت من المعنويات قبل قرار هام بشأن سعر الفائدة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 103.51 نقطة، أو 0.33%، إلى 31865.05 نقطة عند الفتح.

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وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 في بداية التعاملات 30.38 نقطة أو 0.77%، إلى 3951.43 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 193.61 نقطة، أو 1.67%، إلى 11756.19 نقطة عند الفتح، وفق رويترز.

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ "بيم" كابيتال مهند الأعمى، إن احتمال رفع الفائدة بواقع 100 نقطة أساس "أمر وارد"، لكنه يرجح ألا يقوم المركزي الأميركي بمفاجأة الأسواق التي تهيأت لرفع بواقع 75 نقطة فقط.

وأضاف الأعمى، في مقابلة مع "العربية"، أن ارتداد الأسواق في وول ستريت في جلسة اليوم يرجع إلى التفاؤل بتحول في سياسات في الفيدرالي الأميركي، وتأثير ذلك كان أكبر من بيانات الأرباح المتوقعة للشركات.

وذكر أن نتائج شركات التكنولوجيا الأميركية أظهرت تباطؤا في الأرباح، وبأقل من توقعات المحللين.