الدولار يهبط وسط تعاملات محدودة ترقباً لرفع أسعار الفائدة

ابتعد الدولار أكثر عن أعلى مستوى له في 20 عاماً، اليوم الأربعاء، قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى لكبح جماح التضخم المتصاعد.

لكن التعاملات في أسواق العملات كانت محدودة إذ ينتظر المتعاملون إعلان رفع الفائدة في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش.

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تراهن أسواق المال على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، مع وجود فرصة لتطبيق زيادة أكبر بمقدار مئة نقطة أساس في وقت لاحق هذا العام. ويتوقع المتعاملون أن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة إلى 3.5% بحلول نهاية العام، للمساعدة في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وساعد توقع رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة على دفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته مقابل سلة من ست عملات، إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عاماً في وقت سابق من الشهر الجاري عند 109.29، مع ارتفاعه حالياً بنسبة 2.1% في يوليو.

وبحلول الساعة 1055 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر الدولار 0.2% إلى 106.93. وارتفع اليورو 0.33% إلى 1.0149 أمام الدولار، لكنه فشل في تعويض الكثير من خسائر يوم الثلاثاء التي بلغت 1% في أكبر انخفاض له منذ أكثر من أسبوعين، بعد زيادة المخاوف من حدوث ركود في أوروبا عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى القارة عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

صعد الدولار الأسترالي 0.12% إلى 0.69455 أمام الدولار الأميركي، وقد تسارعت وتيرة التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوى لها في 21 عاماً في الربع الأخير من العام.

وتراجع الدولار 0.2% إلى 136.69 أمام الين. كما تراجع بنسبة 0.2% إلى 0.9612 أمام الفرنك السويسري.

وفي ما يتعلق بالعملات المشفرة، استقرت بيتكوين عند 21301 دولار.