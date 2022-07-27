المؤشر "نيكاي" الياباني يعكس مساره ويغلق على ارتفاع

عكس المؤشر نيكاي الياباني مساره ليغلق على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بدعم مكاسب الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، بينما تمسك المستثمرون بالحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بخصوص سعر الفائدة المقرر في وقت لاحق اليوم.

وصعد المؤشر "نيكاي" 0.22% إلى 27715.75 نقطة، فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.13% إلى 1945.75 نقطة.

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وفتح المؤشر الرئيسي على تراجعات طفيفة بعد أن أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض حاد أمس الثلاثاء، بعد أن دفع تحذير بخصوص الأرباح من "وول مارت" أسهم التجزئة للهبوط، كما أججت بيانات ثقة المستهلكين الضعيفة المخاوف حيال الإنفاق.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم، رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية لمكافحة التضخم.

وفي اليابان، دعمت أسهم شركتي طوكيو إلكترون وأدفانتست المرتبطة بالرقائق المؤشر نيكاي، إذ قفزت 3.1% و2.28% على الترتيب.

كما كان أداء القطاعات الدفاعية قويا، إذ صعدت أسهم قطاع السكك الحديدية 1.17% ليصبح الرابح الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو، وتقدم قطاع الأدوية 1.12%.

وضغطت "فاست ريتيلنغ" مالكة متاجر يونيكلو للملابس على المؤشر نيكاي أكثر من غيرها، إذ تراجع سهمها 1.42%، فيما خسر سهم مجموعة سوفت بنك 0.12%.

وهبط سهم كانون 1.03% حتى مع رفع شركة صناعة الكاميرات توقعاتها لأرباح التشغيل للعام بأكمله.