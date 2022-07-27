تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "الآمار" 6.9 مرة بإجمالي 847 مليون ريال

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة الآمار الغذائية "الآمار"، عن إتمام عملية الطرح لشريحة الأفراد بنسبة تغطية 6.9 مرة، وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وقالت "إتش إس بي سي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، بنسبة تخصيص بلغت 0,7698% على أساس تناسبي.

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وأضافت أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدايةً من الطلبات الأعلى بواقع سهم واحد لكل طلب حتى نفاذها.

طرحت الشركة نحو 10.63 مليون سهم تمثل 41.7% من رأس مال الشركة، خصص 90% منها لشريحة المؤسسات المشاركة و10% لشريحة الأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 وانتهت في يوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022م.

واكتتبت شريحة الأفراد في كامل الأسهم المخصصة لهذه الفئة والبالغة نحو 10.6 مليون سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 115 ريالا للسهم الواحد، وذلك عبر الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 169,073 مكتتبا، وبلغت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد نحو 847.2 مليون ريال.