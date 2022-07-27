سوق الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 12 ألف نقطة.. في ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، في جلسة اليوم الأربعاء، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، والتفاؤل داخل السوق بالنتائج الإيجابية للشركات، والتوقعات الجيدة للاقتصاد السعودي.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث أشارت بيانات القطاع إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام الأميركية قبل رفع أسعار الفائدة المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

مادة اعلانية

فيما توقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، نمو اقتصاد السعودية بنسبة 7.6% العام الحالي، و3.7% خلال العام 2023، وجاءت توقعات لنمو الاقتصاد السعودي في 2023 أعلى من توقعاته السابقة في أبريل الماضي عند 3.6%، فيما أبقى على توقعاته للعام 2022 دون تغيير.

وصعد مؤشر "تاسي"، خلال التعاملات بنسبة 0.74% أو ما يعادل 88 نقطة عند مستوى 12052 نقطة، في ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي.

وبلغت قيمة التداولات 3.25 مليار ريال عبر التداول على نحو 82.18 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 139 سهما تصدرها سهم "مجموعة تداول" بنحو 4.6%، مقابل تراجع 61 سهماً بصدارة "المتحدة للتأمين" بنسبة 9.88%، وذلك من بين 215 شركة مدرجة.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث قيمة التداول، سهم الإنماء، تلاه سهمي "الراجحي" وأرامكو.

وتصدر "الإنماء" الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث كميات التداول، تلاه سهما دار الأركان وأرامكو.