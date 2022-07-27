.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة للمرة الرابعة هذا العام إلى 2.5%

  • الخط
الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة
الفيدرالي
الفيدرالي الأميركي

الفيدرالي الأميركي يرفع الفائدة للمرة الرابعة هذا العام إلى 2.5%

الفيدرالي: ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 75 نقطة أساس لتصل إلى 2.5%، في زيادة للمرة الرابعة خلال هذا العام.

وقال الفيدرالي إنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في معركته المستمرة للحد من ضغوط الأسعار المتزايدة.

وهذه الزيادة هي الثانية على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس، ورابع مرة تُرفع فيها الفائدة هذا العام، مع تحرك حكام البنك المركزي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا للركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البيانات تظهر "ضعف الإنفاق والإنتاج" على الرغم من الزيادة القوية في استحداث الوظائف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توافق سعودي فرنسي على منع طهران من امتلاك سلاح نووي توافق سعودي فرنسي على منع طهران من امتلاك سلاح نووي
اكتشف المزيد