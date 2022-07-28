أسعار الذهب تصعد بعد انحسار مخاوف رفع كبير للفائدة الأميركية

واصلت أسعار الذهب مكاسبها، اليوم الخميس، بعدما بدت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول، عن الرفع المستقبلي لأسعار الفائدة أقل تشددا من المتوقع، مما أدى لتراجع الدولار وانخفاض العائد على سندات الخزانة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1737.44 دولار للأونصة بعد صعوده 1% إلى أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة.

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كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1% إلى 1736.70 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة أمس الأربعاء، بمقدار 0.75 نقطة مئوية بهدف مكافحة التضخم الآخذ في الارتفاع.

وقال باول، إن رفع آخر "كبير على نحو غير معتاد" للفائدة قد يكون ملائما في اجتماع سبتمبر، لكن القرار سيتحدد وفقا للبيانات الاقتصادية المرتقبة.

وانخفض الدولار 0.6% مساء وحوم قرب أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل سعرا لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية ليقترب من أدنى مستوى في شهرين.

ويقلل انخفاض العائد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 19.20 دولار للأونصة.

وارتفع البلاتين 0.4% إلى 890 دولارا للأونصة، فيما صعد البلاديوم 0.6% إلى 2042.51 دولار للأونصة.