الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في 7 أسابيع

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في 7 أسابيع اليوم الخميس مع تبدد بعض المخاوف بشأن وتيرة رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في حين دعمت نتائج أعمال قوية للشركات، ومنها شل، عمليات الشراء.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة 75 نقطة أساس كما كان متوقعا وأكد مجددا أنه يعطي الأولوية لاحتواء التضخم لكنه أشار إلى أن إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية "وارد في مرحلة معينة".

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5%، وكان المستثمرون هذا العام يخشون أن تؤدي مساعي البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية بوتيرة سريعة بهدف احتواء التضخم إلى إدخال الاقتصاد في حالة ركود، نقلاً عن رويترز.

وفي يوم مفعم بإعلان نتائج أعمال الشركات في أوروبا ارتفع مؤشر الأسهم الإيطالية 1% مع صعود سهم ستيلانتيس لصناعة السيارات 3.7%.

وارتفع سهم شل 0.9%. وكان أكبر داعم للمؤشر ستوكس سهم شنايدر إلكتريك الذي ارتفع 4.6%.