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الأسهم اليابانية تصعد في بداية التعاملات.. "نيكاي" يرتفع 0.7%

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تصعد في بداية التعاملات.. "نيكاي" يرتفع 0.7%

المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا يصعد 0.45%

طوكيو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

صعد المؤشر نيكاي الياباني في بداية تعاملات بورصة طوكيو، اليوم الخميس، مرتفعا 0.7% إلى 27909.15 نقطة.

وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.45% إلى 1954.43 نقطة.

وكان "نيكاي" عكس مساره ليغلق على ارتفاع، أمس الأربعاء، بدعم مكاسب الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، بينما تمسك المستثمرون بالحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بخصوص سعر الفائدة.

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