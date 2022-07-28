الأسهم اليابانية تصعد في بداية التعاملات.. "نيكاي" يرتفع 0.7%

صعد المؤشر نيكاي الياباني في بداية تعاملات بورصة طوكيو، اليوم الخميس، مرتفعا 0.7% إلى 27909.15 نقطة.

وزاد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.45% إلى 1954.43 نقطة.

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وكان "نيكاي" عكس مساره ليغلق على ارتفاع، أمس الأربعاء، بدعم مكاسب الأسهم ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، بينما تمسك المستثمرون بالحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بخصوص سعر الفائدة.