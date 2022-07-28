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الدولار يهبط بعد قرار رفع الفائدة الأميركية وتعليقات باول

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يهبط بعد قرار رفع الفائدة الأميركية وتعليقات باول

اليورو يصعد 0.97% مقابل العملة الخضراء

نيويورك - رويترز

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هبط الدولار يوم الأربعاء، مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وتعلقات من رئيس البنك المركزي الأميركي، جيرول باول، أثارت آمالا بمسار أبطأ لزيادات الفائدة.

وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي في إطار سعيه لكبح جماح التضخم، لكنه أشار إلى أنه في حين أن سوق العمل ما زالت قوية، فإن مؤشرات اقتصادية أخرى ضعفت.

وارتفعت العملة الخضراء في بادئ الأمر عقب بيان مجلس الاحتياطي، لكنها سرعان ما عكست مسارها وتراجعت مع عوائد سندات الخزانة الأميركية، فيما قفزت الأسهم في بورصة وول ستريت بعد تعليقات باول.

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وهبط مؤشر الدولار 0.756% إلى 106.310 مع صعود اليورو 0.97% إلى 1.0212 دولار.

وارتفعت العملة اليابانية 0.26% مقابل العملة الأميركية إلى 136.58 ين للدولار، في حين صعد الجنيه الاسترليني 1.25% إلى 1.2175 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، قفزت بيتكوين 8.65% إلى 22 ألفا و792.02 دولار.

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