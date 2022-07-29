الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2020

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق أول مكاسب شهرية في 4 أشهر، إذ طغت أرباح قوية للشركات على المخاوف من الركود العالمي، بينما تحول التركيز الآن إلى التضخم في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020، بحسب "رويترز".

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وصعد المؤشر 2.3% منذ بداية الأسبوع، إذ يأمل المستثمرون في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية بعد أن أظهرت بيانات، أمس الخميس، انكماش أكبر اقتصاد في العالم للربع الثاني على التوالي.

وتلقت أسهم السلع الفاخرة، دفعة بعد ارتفاع مبيعات شركة هيرميس ارتفاعا حادا في الربع الثاني، مدعومة بنمو سريع في أوروبا والولايات المتحدة، وانتعشت بقوة في الصين في يونيو، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة لحقائب بيركين 6.7%.

وصعدت أسهم "إل.في.إم.إتش" 1.4%، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

وتقدم سهم بنك "بي.إن.بي باريبا الفرنسي" 3.4%، حيث أعلن عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني بعد انخفاض مخصصات القروض المعدومة.