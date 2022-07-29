.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2020

  • الخط
أداء الأسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتجه لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2020

بفضل أرباح قوية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق أول مكاسب شهرية في 4 أشهر، إذ طغت أرباح قوية للشركات على المخاوف من الركود العالمي، بينما تحول التركيز الآن إلى التضخم في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020، بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر 2.3% منذ بداية الأسبوع، إذ يأمل المستثمرون في تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة الأميركية بعد أن أظهرت بيانات، أمس الخميس، انكماش أكبر اقتصاد في العالم للربع الثاني على التوالي.

الين يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في 4 أشهر مقابل الدولار أسواق المال عملات أجنبية الين يتجه لأكبر مكسب أسبوعي في 4 أشهر مقابل الدولار

وتلقت أسهم السلع الفاخرة، دفعة بعد ارتفاع مبيعات شركة هيرميس ارتفاعا حادا في الربع الثاني، مدعومة بنمو سريع في أوروبا والولايات المتحدة، وانتعشت بقوة في الصين في يونيو، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة لحقائب بيركين 6.7%.

وصعدت أسهم "إل.في.إم.إتش" 1.4%، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

وتقدم سهم بنك "بي.إن.بي باريبا الفرنسي" 3.4%، حيث أعلن عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني بعد انخفاض مخصصات القروض المعدومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ليسوا بحاجة للغاز أو النفط الروسي.. كيف يعيش شعب فنلندا؟ ليسوا بحاجة للغاز أو النفط الروسي.. كيف يعيش شعب فنلندا؟
اكتشف المزيد